أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فوز لاعبين - من المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي مرحلة الواعدين- ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال حيث فاز أحدهما بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، واللاعب الأخربالمركز الثاني والميدالية الفضية.
وأقيمت البطولة بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضي، واستطاع اللاعبون المتنافسون بها تقديم أداء متميز في مختلف مراحل المنافسة، إلى أن فاز لاعبين من أبناء محافظة بني سويف بالمركزين الأول والثاني من المشاركين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.
وقام الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتكريم اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال، تقديراً لتفوقهم، ودعماً لموهبتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة: فوز لاعبي المشروع القومي والبطل الأوليمبي بلقب بطولة الجمهورية للأثقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.