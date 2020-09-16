ريكاردو يرفض راحة لاعبي الإسماعيلي بعد مباراة المقاولون

رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” منح لاعبيه راحة سلبية اليوم ، فى أعقاب التعادل مساء أمس مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من مساء اليوم ، تحضيرا للقاء انبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ27 للمسابقة المحلية.

ويدخل الإسماعيلي مباراة انبي وهو يحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

أمس مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من مساء اليوم ، تحضيرا للقاء انبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ27 للمسابقة المحلية.ويدخل الإسماعيلي مباراة انبي وهو يحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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