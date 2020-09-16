الكيك بوكسينج يدشن لجنة علمية ضمن مخطط تطوير الاتحاد

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن تأسيس اللجنة العلمية الأولى للاتحاد التي تأتي ضمن مظومة التطوير الشامل التي تم اعتمادها بهدف الارتقاء باللعبة في شتى المناحي.
وكشف صبيح أن أعضاء اللجنة العلمية داخل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج هم من أبناء
وأضاف أن من مهام اللجنة العلمية هي الإشراف العلمي على عناصر المنتخب في مختلف المراحل السنية مع الاشتراك في وضع خطط وبرامج الإعداد المعتمدة دوليا مع الإشراف العلمي على الدورات التدريبية للمدربين ووضع مناهجها وتدرجها على مستوى خبرات المدربين حتى تكون ملائمة للجميع وتحقق كامل الاستفادة.
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