الكيك بوكسينج يدشن لجنة علمية ضمن مخطط تطوير الاتحاد

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن تأسيس اللجنة العلمية الأولى للاتحاد التي تأتي ضمن مظومة التطوير الشامل التي تم اعتمادها بهدف الارتقاء باللعبة في شتى المناحي.

وكشف صبيح أن أعضاء اللجنة العلمية داخل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج هم من أبناء

اللعبة ومن حاملي رسائل الماجستير والدكتوراه، موضحا أنه تم تأسيس لجنتين فرعيتين داخل اللجنة العلمية الأولى من حملة الماجستير والثانية من حملة الدكتوراة بهدف إحداث تناغم بين أعضاء اللجنتين وتكون كل واحدة مختصة بجزء محدد ضمن البرامج التدريبية والإشرافية العلمية على المنتخب.وأضاف أن من مهام اللجنة العلمية هي الإشراف العلمي على عناصر المنتخب في مختلف المراحل السنية مع الاشتراك في وضع خطط وبرامج الإعداد المعتمدة دوليا مع الإشراف العلمي على الدورات التدريبية للمدربين ووضع مناهجها وتدرجها على مستوى خبرات المدربين حتى تكون ملائمة للجميع وتحقق كامل الاستفادة.