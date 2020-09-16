مليونان وسبعمائة وخمسون ألف دعم من وزارة الرياضة للمصري البورسعيدي

وافق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعم النادي المصري البورسعيدي بمبلغ " 2 مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيها " وذلك للصرف علي الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدي الغير والمساهمة فى دعم الاستقرار المالى والإدارى بالنادى المصرى البورسعيدي ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.

ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأندية الاستقرار المالى والإدارى بالنادى المصرى البورسعيدي ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأندية الرياضية ومراكز الشباب التي تقوم الوزارة بدعمها في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا أن بعض الأندية والهيئات مازالت تعاني من تبعات فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالمديونيات الخاصة بمعسكراتها وملاعبها وأنشطتها الرياضية.

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