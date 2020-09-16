جلسة بين الكاف وأندية نصف نهائي دوري الأبطال لحسم الاختيار بين المسحة والتحليل

يعقد مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، جلسة مع ممثلي أندية نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الزمالك والاهلي والوداد والرجاء، في حضورد.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لحسم الاختيار بين تحليل الدم أو المسحة.
وأخطر محمد سلطان الكاف بتغيير البروتوكول الطبي في مصر، وسيخضع الرجاء والوداد في المغرب لمسحة كورونا قبل الحضور إلى مصر، لكن اجتماع الكاف سيحسم خضوع الفريقين لتحليل دم أو مسحة أخرى بعد الوصول إلى مصر.
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