تدريبات بدنية للاعبي الإسماعيلي في مران اليوم

خاض مجموعة من لاعبى الإسماعيلى الأساسيين فى لقاء المقاولون بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو.
جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد ، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين فى ظل
وتعادل الفريق مساء أمس الثلاثاء أمام المقاولون العرب بهدف لكل الفريق إلا أن لاعبى الدراويش قدمو لقاء جيد على الصعيد الفنى والبدنى.
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