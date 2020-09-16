أخبار الهلال | الإعلام العالمي يتغنى بالفوز السعودي القاتل على باختاكور

تفاعلت العديد من المواقع والصحف العالمية مع الفوز المُثير الذي حققه نادي الهلال السعودي، أول أمس الاثنين أمام منافسه باختاكور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا، التي عادت بعد تأجيل دام 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وامتدحت شبكة “ESPN” الدولية فريق الهلال بعدما حافظ على سجله المثالي في دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه المستحق على فريق باختاكور طشقند.

وقالت ESPN “منح نجم يوفنتوس السابق سيباستيان جيوفينكو أبطال الدوري السعودي التقدم بضربة حرة رائعة في الشوط الأول. لكن باختاكور المليء بالحيوية رد عبر المهاجم السويسري إرين ديرديوك في الدقيقة 70″.

وأضافت “بطل آسيا 2019 ضحك في النهاية في مباراة مسلية حيث سجل هدف الفوز هتان باهبري في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني مانحًا الهلال النقاط الثلاث على حساب باختاكور“.

ووصف موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انتصار الهلال على باختاكور بـ “الدراماتيكي”، وأشار إلى أن “ضربة هتان باهبري ساعدت الهلال على الفوز في مباراة حيوية منذ البداية”.

إشادة رومانية

كما تحدثت صحيفة “digisport” الرومانية عن المباراة، وكتبت “مباراة ستُقال للأحفاد في دوري أبطال آسيا. تم حسم كل شيء في الدقيقة 90 + 7، يواصل الهلال، الذي يدربه رازفان لوشيسكو (51 سنة) ، مسيرته الممتازة بعد فوزه باللقب في السعودية“.

Advertisements

وأكملت “فاز الهلال بشكل دراماتيكي بعد هدف سجله في الدقيقة 90 + 7. افتتح جيوفينكو التسجيل في الدقيقة 45 ، لكن الضيوف تعادلوا في الشوط الثاني. جاء هدف الأوزبكيين في الدقيقة 70، رغم أنهم لعبوا بعشرة لاعبين من الدقيقة 64.أحرز الهلال هدف الفوز عن طريق هتان باهبري”.

اهتمام بيروفي

ذكرت صحيفة “ovacion” البيروفية فوز الهلال على باختاكور، ووصفته بالفوز المؤثر في دوري أبطال آسيا. مشيرة إلى مشاركة النجم البيروفي “أندريه كاريلو” لمدة 90 دقيقة. فاز الفريق الأزرق 2 ـ 1 على باختاكور الأوزبكي. عندما بدا أن كل شيء انتهى بالتعادل، جعل هتان باهبري النتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع”.

وأوضحت “في غضون ثلاثة أيام، سيلتقي الفريقان مرة أخرى في الجولة الرابعة، وإذا نجح الهلال في الفوز، فسيكون قد حصل على تذكرته إلى دور الـ16 من البطولة”.

الهلال يقترب من الصعود

هذا ويتصدر الهلال مجموعته برصيد 9 نقاط في المجموعة الثانية بعد 3 مباريات، ويحتل باختاكور المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث شباب أهلي دبي الإماراتي برصيد 3 نقاط، بينما يقبع في المركز الأخير شهر خودرو الإيراني بدون نقاط.

وتستضيف قطر جميع مباريات مرحلة المجموعات في غرب آسيا حتى 24 سبتمبر، وستنتهي مراحل خروج المغلوب مع نصف النهائي المقرر إقامته في استاد جاسم بن حمد في 4 أكتوبر، ومن المتوقع أن تستأنف مباريات المنطقة الشرقية في أكتوبر المقبل، على أن تكون المباراة النهائية في شهر ديسمبر المقبل.