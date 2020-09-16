أخبار النصر | بيتي مارتينيز يُوبخ زميله: كم أنت مجنون!

كشفت صحيفة “elintransigente” الأرجنتينية عن تعرض الوافد الجديد لنادي النصر السعودي “بيتي مارتينيز” لموقف مُحرج بسبب زميله الكوري الجنوبي “كيم جين سو” خلال تناولهما لوجبة الغداء، أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يحتمل بيتي تصرف كيم جين سو وهاجمه على الفور.

مع ذلك، رغم تشتيت تركيزه قبل المباراة بما حدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مارتينيز – لاعب ريفر بليت السابق – استطاع صناعة الهدف الأول لعبد الرزاق حمدالله من ركلة حرة نفذها من مسافة بعيدة عن مرمى سباهان، وانتهت المباراة بفوز النصر بهدفين وتصدر المجموعة الرابعة.

وقالت الصحيفة “محترف النصر بيتي مارتينيز قبل أقل من أسبوع غادر أتالانتا يونايتد الأميركي من أجل خوض تحدٍ جديد مع النصر السعودي، وعلى الفور أقدم على القيام بأحد الأشياء المجنونة خلال الاستمتاع بأيامه الأولى هناك”.

وأضافت “لدى بيتي مارتينيز العديد من المواقف المثيرة على أرض الملعب، لكن هذه المرة الموقف كان خارج الملعب، بعد أن اتخذ القرار الصعب بالرحيل عن الدوري الأمريكي للمحترفين خلال الميركاتو الصيفي الحالي”.

ماذا حدث لبيتي مارتينيز؟

أوضحت الصحيفة إلى أن فريق النصر بقيادة المدرب البرتغالي “روي فيتوريا” كان في حالة تركيز تامة في فندق الإقامة قبل بداية إحدى الحصص التدريبية تحضيرًا لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

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وفي الوقت الذي كان يتناول الجميع وجبة الغداء بكل هدوء وتركيز في فندق الإقامة، اندلعت مناقشة خاصة ومضحكة للغاية بين بيتي مارتينيز وزميل كيم جين سو انتهت باتهام الأخير بـ “الجنون”.

أوضح المصدر ذاته أن لاعب خط الوسط الأرجنتيني كان مشغولاً بهاتفه الخلوي أثناء تناول الطعام، وكان يشاركه طاولة الطعام كيم جين سو، والذي قام دون أن يلاحظه بتصويره بتقنية السناب شات، وبسبب هذا لم يستطع احتواء ضحكته.

وواصل كيم جين سو إشعال غضب مارتينيز بهذا التصرف، حيث لم يقم بتصويره فحسب، بل أضاف الصور إلى ستوري خاص على حسابه بموقع “إنستجرام” لتبادل الصور.

وأدى هذا الوضع إلى رد فعل غير متوقع من جونزالو مارتينيز حيث وجه الإهانة إلى زميله قائلاً “كم أنت مجنون؟!”.