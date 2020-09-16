أخبار الهلال | روجير مارتينيز على رادار لوشيسكو حسب تأكيدات الإعلام المكسيكي

ربطت تقارير صحفية مكسيكية مهاجم فريق أميركا “روجير مارتينيز” ببطل دوري أبطال آسيا والدوري السعودي “الهلال“، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2020، ضمن مساعي المدير الفني “رازفان لوشيسكو” لتعزيز الخط الأمامي بلاعبين صغار السن، بعدما كسر بافيتيمبي جوميز حاجة الـ 34 عامًا، وتراجع مردود السوري عمر خربين بسبب الإصابات.

ويبلغ روجير بيكير مارتينيز توبينسون 26 عامًا، ويتمتع بطول مناسب (180سم) يمكنه من الإلتحام بقوة مع المدافعين والتغلب عليهم في الصراعات الهوائية.

ولدى اللاعب الكولومبي مسيرة مميزة مع نادي راسينج كلوب الأرجنتيني الذي بدأ معه عام 2013 قبل أن يلتحق صفوف نادي سانتامارينا على سبيل الإعارة، وفي 2016 انضم لصفوف جيانغسو سونينغ الصيني ليسجل معه 17 هدفًا في غضون سنة واحدة، كما لعب 17 مباراة دولية رفقة منتخب كولومبيا الأول.

وبحسب ما أوردته صحيفة “elsiglodetorreon” المكسيكية، فإن مارتينيز لديه خلافات مع إدارة نادي كلوب أميركا، وطلب المغادرة خلال الميركاتو الصيفي 2020، مؤكدة أن الهلال وضع نصب عينيه التعاقد معه واستغلال الموقف الراهن بتوصية من رازفان لوشيسكو.

وأشارت إلى أن الفريق المكسيكي لن يبيع اللاعب بأقل من 4 مليون دولار، خلال الميركاتو الصيفي 2020، وهو مبلغ ليس بمشكلة بالنسبة لنادي الهلال، موضحة أن مارتينيز من اللاعبين المزاجيين، ومستواه غير ثابت.

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من هو روجير مارتينيز؟

روجير مارتينيز هو مهاجم دولي كولومبي، من مواليد 1994 في مدينة كارتجينا الكولومبية، مركزه الأساسي مهاجم صريح. ينتهي عقده مع كلوب أميركا في يونيو 2023، وقيمته السوقية الحالية بحسب ترانسفير ماركت 3.5 مليون يورو.

استهل مارتينيز مسيرته الكروية مع راسينج الأرجنتيني في 2013، وتمت إعارته إلى أكثر من فريق على مدار 3 سنوات، ثم ذهب إلى جيانغسو سونينغ الصيني عام 2016، بعدها انتقل إلى فياريال الأسباني مطلع عام 2018، وأمضى اللاعب 6 أشهر قبل أن يتم بيعه إلى أميركا المكسيكي.

هل يستحق مارتينيز اهتمام الهلال؟

بالنظر إلى أرقام اللاعب خلال مسيرته، نجد أنه لعب مع أميركا 77 مباراة، وأحرز 18 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وحقق الدوري والكأس في المكسيك.

وفي تجربته الصينية مع جيانغسو سونينغ الصيني، خاض مارتينيز 42 مباراة، وسجل 20 هدفًا، وصنع 10 أهداف، ودافع اللاعب عن ألوان راسينج الأرجنتيني في 30 لقاء، وأحرز 8 أهداف، وصنع هدف، أما في فياريال فقد هز الشباك مرة واحدة خلال 9 مباريات.

وفيما يخص المشاركات الدولية، لعب مارتينيز مع المنتخب الكولومبي الأول 17 مباراة دولية، وسجل هدفين، ومع منتخب كولومبيا تحت 23 عامًا، لعب 4 مباريات وأحرز 5 أهداف.