رياضة | بعد سلبية اختبارات كورونا.. الوحدة الإماراتي يستأنف تدريباته غدًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد سلبية اختبارات كورونا.. الوحدة الإماراتي يستأنف تدريباته غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الوحدة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استئناف الفريق الأول تدريباته اليومية غداً الأربعاء، بعدما جاءت نتائج اختبارات اللاعبين سلبية لفيروس كورونا.

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة الإثنين إنه "استبعد نادي الوحدة من دوري أبطال آسيا لعدم وصول الفريق الإماراتي إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال ما تبقى له من مباريات في دور المجموعات".

وكان من المقرر وصول الوحدة إلى قطر قبل أربعة أيام على الأقل من موعد مباراته الأولى لكنه أبلغ الاتحاد القاري الأسبوع الماضي بعدم قدرته على السفر، بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، وهو ما تسبب في خضوع اللاعبين للحجر الصحي في البلاد.

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وقال الوحدة في بيان عبر حسابه على تويتر اليوم "تطمئن إدارة نادي الوحدة الرياضي جماهير النادي بسلامة جميع لاعبي الفريق وذلك بعد سلبية نتائج الفحص الدورية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي التي حددتها الجهات المختصة بالدولة.

"يخوض الفريق الأول معسكراً في دبي استعدادا للموسم الجديد يبدأ يوم الخميس المقبل، وسيشهد خوض الفريقي مباراتين وديتين".

وينطلق الموسم الجديد في الإمارات الشهر المقبل بعدما كان من المقرر أن يبدأ مطلع الشهر الحالي.