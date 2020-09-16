رياضة | اليوم... افتتاح الملتقي الوطني للشباب القادة للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم... افتتاح الملتقي الوطني للشباب القادة للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح ظهر اليوم الأربعاء الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري فعاليات الملتقي الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري عن بعد عبر تطبيق زووم الالكتروني.

وأكد طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري أن اليوم الأول من الملتقي سيشهد عددا من المداخلات والموضوعات الهامة والتي ترتكز جميعها حول الابداع والابتكار في مواجهة التحديات ومهارات القيادة والتأثير في الآخرين بمشاركة كوكبة من الخبراء في المجالات المختلفة وعددا من الشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري.

ويضيف النجار أنه من المقرر مشاركة الفنانة التشكيلية دينا الكيلاني بمداخلة هامة حول العلاج بالفن ، ومداخلة آخري من عمرو منتصر استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأنسانية حول القيادة والتأثير في الآخرين.

Advertisements

ويستعرض خلال فعاليات اليوم الأول الدكتور باسم تهامي ومعه طارق النجار نجاحات الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة السابقة في مجالات المشاركات الدولية بالألعاب العالمية والأقليمية وكذلك في برامج مبادرات الأولمبياد الخاص والبرنامج الصحي للاعبين.

ويلقي الضوء في اليوم الأول علي عددا من النماذج الناجحة من الشباب في المجتمع منهم ياسمين الجندي مدير مسرح منتدي شباب العالم ومؤسس ورئيس تنفيذي ركن الياسمين للفعاليات الثقافية كآحد النماذج الناجحة من الشباب في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما يحل ضيفا علي الملتقي الفنان الشاب اسلام إبراهيم والفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقي الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري حتي غدا الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠.