رياضة | كومان يطرد سيميدو لضم لاعب أمريكي لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يطرد سيميدو لضم لاعب أمريكي لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رونالد كومان مدرب نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الأمريكي سيرجينو دست الظهير الأيمن لفريق أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية لرغبته في إيجاد بديل قوي لنيلسون سيميدو.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاعبين مثل فينالدوم وديباي ولاوتارو مارتينيز وتياجو ألكانتارا إلا أنه لم ينتهي من أي ملف منهم حتى الوقت الحالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى لخروج سيميدو الظهير الأيمن من أجل توفير مبلغ 40 مليون يورو، قيمة رحيل البرتغالي، على أن يتم تعويضه بصفقة دست.

ودخل لاعب أياكس، ضمن اهتمامات برشلونة ولكن على سبيل الإعارة وليس الشراء النهائي نظرًا لصغر سن اللاعب صاحب الـ 19 عامًا من جهة أخرى.