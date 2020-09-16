رياضة | ميدو لحسام البدري: الونش وعلاء الأنسب لقيادة دفاع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو لحسام البدري: الونش وعلاء الأنسب لقيادة دفاع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة إلى حسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "نصيحتي لحسام البدري أن يدفع بالونش ومحمود علاء في دفاع منتخب مصر". أضاف: "الثنائي متفاهم في الزمالك وهذا بالتأكيد سوف يفيد للغاية منتخب مصر". وختم حديثه قائلا: "الونش تطور كثيرا مع الزمالك وهذا بسبب المباريات التي خاضها وكثرة المشاركة".

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