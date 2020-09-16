الامارات | أزمة جديدة تقابل برشلونة بغياب ميسي عن الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تقابل برشلونة بغياب ميسي عن الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن نادي برشلونة قد يفتقد خدمات قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي في 3 لقاءات ببطولة الدوري الإسباني الشهر المقبل. وأكدت أن المشكلة تتعلق باستدعائه إلى منتخب الأرجنتيني للمشاركة في تصفيات المونديال.

وأفادت الصحيفة بأنه في حال سفر ميسي إلى الأرجنتين، قد يغيب عن برشلونة في 3 مباريات، لأن بروتوكول وزارة الصحة في الأرجنتين يلزم العائدين إليها من البلاد الأخرى بالدخول لفترة حجر صحي لـ 14 يومًا. وهذا سيفرض على ميسي السفر قبل ذلك بأسبوعين، ما سيضع المدرب رونالد كومان في مأزق في المباريات أمام فياريال وسيلتا فيجو وإشبيلية.

يذكر أول جولتين من الدوري لبرشلونة تأجلتا، على أن يبدأ الدوري من لقاء فياريال. وكان ميسي قد عاد أخيرا إلى برشلونة، بعد أن طلب الرحيل في فترة سابقة، واثار جدلا واسعا، قبل أن ينخرط في التدريبات من جديد.

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