شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمجيد» يدعم هجوم أسوان قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الاول لكرة القدم بنادي أسوان، خدمات محمد عبدالمجيد هداف الفريق، في المباراة المقبلة أمام نادى الزمالك، في لقاء الجولة الـ 28 المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولى في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه أبناء الجنوب في الجولة الماضية أمام طنطا برباعية نظيفة.
ويسعى أبناء أحمد كشرى، المدير الفني للفريق، إلى مواصلة صحوتهم بالدورى بعد آخر انتصارين على طنطا والإنتاج الحربى، لتأمين مركزهم بالجدول بعيداً عن الهبوط.
وانتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عبدالمجيد لمدة مباراتين بعد الجولة الماضية أمام طنطا، والتى فاز بها أسوان برباعية نظيفة، وذلك بعدما تعرض اللاعب للطرد المباشر في مباراة أسوان وسموحة التي انتهت بالتعادل 3/3 وكان محمد عبدالمجيد قد سجل ثلاثية أسوان في تلك المباراة، عقب كرة مشتركة، ليغيب عن مباراتى الإنتاج وطنطا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالمجيد» يدعم هجوم أسوان قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.