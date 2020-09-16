شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمجيد» يدعم هجوم أسوان قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الاول لكرة القدم بنادي أسوان، خدمات محمد عبدالمجيد هداف الفريق، في المباراة المقبلة أمام نادى الزمالك، في لقاء الجولة الـ 28 المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولى في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه أبناء الجنوب في الجولة الماضية أمام طنطا برباعية نظيفة.

ويسعى أبناء أحمد كشرى، المدير الفني للفريق، إلى مواصلة صحوتهم بالدورى بعد آخر انتصارين على طنطا والإنتاج الحربى، لتأمين مركزهم بالجدول بعيداً عن الهبوط.

وانتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عبدالمجيد لمدة مباراتين بعد الجولة الماضية أمام طنطا، والتى فاز بها أسوان برباعية نظيفة، وذلك بعدما تعرض اللاعب للطرد المباشر في مباراة أسوان وسموحة التي انتهت بالتعادل 3/3 وكان محمد عبدالمجيد قد سجل ثلاثية أسوان في تلك المباراة، عقب كرة مشتركة، ليغيب عن مباراتى الإنتاج وطنطا.