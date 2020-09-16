شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: سعيد بعودة الروح للاعبي الإسماعيلي وانتظرونا في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه من أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو في تصريحات عقب اللقاء : «روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب، بجانب مشاركة أكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات في الفترة الماضية».

وواصل: «اللاعبون بدأو في استيعاب جانب من خططى، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة».

واستكمل مدرب الإسماعيلى: «معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب».

واختتم ريكاردو حديثه قائلًا: «لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد».