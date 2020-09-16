شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد جهود «بيومي» أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد بيومى لاعب الإسماعيلى، لشد في العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بفي مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، صرح بذلك الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى.
وأضاف الطبيب أن اللاعب يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير وبالتالى فرصة لحاقه بمواجهة إنبى صعبة للغاية.
ويحل الدراويش ضيفا على الفريق البترولى الاثنين المقبل، على ملعب بتروسبورت لحساب الجولة الـ 28 بمسابقة الدوري الممتاز.
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