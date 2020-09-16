شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعالج الأخطاء قبل مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى تدريباته صباح اليوم الأربعاء، على ملعبه حيث خاض مجموعة من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب التي أقيمت أمس، بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو.

جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل ضيق الوقت بين المباريات استعدادا للقاء إنبى المحدد له يوم الاثنين المقبل، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري الممتاز.

كما وضع ريكاردو المدير الفنى برنامج تدريبى لعلاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الأخيرة لتجنب تكرارها.

وتعادل الفريق أمام أبناء العم بهدف لكل الفريق إلا أن لاعبى الدراويش قدموا مواجهة جيدة على الصعيدين الفنى والبدنى.