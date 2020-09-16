شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة الأهلي السابق يوجه رسالة للزملكاوية بعد رحيل «كارتيرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المنتج محمد العدل ورئيس قناة النادي الأهلي السابق على رحيل مدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون، بأن السخرية بين الجماهير محاولة للتخفيف عن ضغط الحياة، مشيرًا إلى أن ما حدث من رحيل المدرب ضد أي احترافية.

وأضاف «العدل» عبر «فيس بوك»: «هزرنا كتير ولسه هانهزر مع أصدقائنا الزمالكاوية.. وماتزعلوش الناس بتدور على حاجة تخفف عنها ضغط الحياة.. ومادام مفيش مدرجات خلوا الناس تفك عن نفسها وإنتوا فكوا عن نفسكم وإتريقوا على أحداث عندنا كأهلاوية، لكن ما حدث من كارتيرون وتوقيته هو ضد أي احترافية ولا يمكن أن يحدث في دولة بالعالم، نحتاج قوانين حاكمة».

وتابع: «لا يمكن أن يكون المحرك هو المادة فقط، بنود العقد لابد أن تكون حاكمة، على من يفهم في القانون أن يدرس العقود وكيف تصاغ في أوروبا والدول المتقدمة».