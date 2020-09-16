شكرا لقرائتكم تضاؤل فرص رامي ربيعة فى المشاركة مع الأهلي ضد المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً عن حالة رامي ربيعة مدافع الفريق قبل مران اليوم من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على حالة اللاعب ونتيجة الأأشعة التى أجراها خلال الساعات الماضية بعدما تعرض للإصابة في مباراة الإتحاد السكندري أول أمس ، الأثنين، في الدوري العام والتى أنتهت بالتعادل السلبي ، وغادر ربيعة مباراة الاتحاد مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية وشارك أحمد فتحي بدلاً منه لكن الأخير نال بطاقتين صفراويتين خلال 10 دقائق تقريباً ليتم طرده بعدها ، ومن المقرر أن يبحث فايلر مع جهازه المعاون موقف ربيعة من مباريات الفريق المقبلة وأبرزها مواجهة المقاصة يوم السبت المقبل في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز وأن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركة رامي ربيعة في مباراة المقاصة وأن كان ذلك سيتحدد قبل مران اليوم.

من جانبه ، وتحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي عقب تعادل فريقه في مباراة الاتحاد السكندري بدون أهداف معلقاً : "واجهنا خصما قويا وخرجنا بنقطة من المباراة وهذه هي كرة القدم.. التعادل غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب ولدينا العديد من المباريات لحسم الدوري".

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وأضاف فايلر: "لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شىء.. لدي العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس"، وعن مستوى النيجيري جونيور أجاي قال: "أجاي بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت"، وحول أداء حكم المباراة قال فايلر: "لا أريد التعليق على التحكيم وأداء حكم المباراة ".

وكشف فايلر السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق، معلقاً :"رامي ربيعة تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة، وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية".