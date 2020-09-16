شكرا لقرائتكم الخطيب يتابع تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوسف البلايلي

أجري محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي لمتابعة تطورات صفقة الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، بعدما كثف النادي اتصالاته ومفاوضاته مع اللاعب للحصول على خدماته في الموسم المقبل، ورحب اللاعب الجزائري بإرتداء قميص القلعة الحمراء لرغبته في عدم استكمال عقده مع النادي السعودي.

يوسف البلايلي

وكان حفيظ بلايلى والد يوسف البلايلى قد كشف عن موقف اللاعب من البقاء فى الدورى السعودى أو الرحيل للنادى الأهلى المصرى، وقال حفيظ بلايلى: "اللاعب ما زال مرتبط بعقد سارٍ مع أهلى جدة، ويحترم تعاقده مع النادى السعودى".

Advertisements

يوسف البلايلي

وأضاف: "أهلى جدة فى مفاوضات مع الأهلى المصرى، ودخلوا معنا في مفاوضات معنا، ولم يتم التوصل لاتفاق مالى حتى الآن" و أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي هو من قام بالتفاوض معنا حول ضم يوسف البلايلى، والخلاف فقط حتى الآن على الجانب المادى" ، و الخلاف المالي ليس كبير، اللاعب طلب مبلغ معين، والأهلي المصري عرض مقابل مالي، لكن ليس خلاف كبير".

يوسف البلايلي

يوسف البلايلي

وأردف:" الأهلى فريق كبير، وشرف كبير له اللعب بين صفوف الفريق المصري، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلي جدة السعودي على بيعه للنادي الأهلي المصري خاصة أن عقده سارٍ" ، و سوف يحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، لم نتفق على عدد السنين، والأهلى عرض استعارته من أهلى جدة، لكن الفريق السعودى لم يوافق".وأكمل: "ننتظر تحديد إدارة أهلى جدة لموقف يوسف البلايلى أما بعودته إلى الفريق فى الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلى المصرى، المفاوضات مستمرة وفي تقدم بين الناديين، وبنسبة 50% اللاعب قريب من الأهلى المصرى".

وأردف:" الترجى التونسى دخل فى مفاوضات معنا لضم البلايلى، ومستعدين لضم اللاعب، وهناك عروض آخرى وتلقيت اتصالات آخرى من أندية مصرية، لكن المفاوضات مع الأهلى الأكثر جدية" ، و الأمور المادية والعرض الأفضل هو من سوف يحسم وجهة اللاعب في الموسم القادم، لكن حتى الآن أهلي جدة لم يحسم الموقف بشكل كامل".