شكرا لقرائتكم الرياضة تعلن فوز لاعبي المشروع القومي للموهبة بلقب الجمهورية للأثقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فوز لاعبين - من المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة الواعدين- ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال حيث فاز أحدهما بالمركز الأول والميدالية الذهبية، واللاعب الأخر بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

و أقيمت البطولة بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضي، واستطاع اللاعبون المتنافسون بها تقديم أداء متميز في مختلف مراحل المنافسة، إلى أن فاز لاعبين من أبناء محافظة بني سويف بالمركزين الأول والثاني من المشاركين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.

وقام الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتكريم اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال، تقديراً لتفوقهم، ودعماً لموهبتهم.

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ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متابعة تنفيذ كافة مراحل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذى يتم خلاله انتقاء الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية وفق محددات علمية، والعمل على إعداد اللاعبين طبقاً لمجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيلهم لخوض البطولات الرياضية، وليكونوا نواه للاعبي المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بنتاج المشروع خلال الفترة الراهنة من خلال فوز اللاعبين بألقاب البطولات الرياضية التى يخوضونها ، لافتاً إلى تكثيف الجهود للكشف عن مزيد من المواهب وضمهم للمشروع الفترة المقبلة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي، والذى يضم ألعاب" التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة،الاسكواش،ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة"، وتقوم الوزارة بتوفير بيئة مناسبة لإعداد اللاعبين وفق رؤية علمية محددة تحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.