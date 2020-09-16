شكرا لقرائتكم 8 ولايات للثلاثى طارق يحيى و صلاح وجلال فى تدريب الزمالك بعد رحيل الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد ثلاثي الزمالك طارق يحيى وخالد جلال ومحمد صلاح البديل الاول أمام اداراة القلعة البيضاء لقيادة الفريق الاول الزمالك بعد رحيل الأجانب ويكونوا بمثابة الاختيار الجاهز لقيادة الأبيض.، حيث تولى الثلاثى طارق يحيى و محمد صلاح وخالد جلال تدريب الزمالك فى 8 ولايات بعد رحيل الاجانب بمثابة 3 مرات للاول والأخير ومرتين للثانى.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تولي طارق يحيى القيادة الفنية المؤقتة بالزمالك بعد رحيل كارتيرون لتكون المرة الثالثة لطارق يحيى مع الأبيض في 3 سنوات منذ عام 2017 حينما تولى القيادة الفنية بعد رحيل البرتغالي إيناسيو، وفي المرة الثانية كانت عقب رحيل ميتشو ولم يستمر طويلا حتى أتى كارتيرون.

وتولى خالد جلال المسؤولية الفنية المؤقتة مرتان الأولى كانت في 13 إبريل 2018 عقب رحيل إيهاب جلال، والمرة الثانية كانت عقب رحيل جروس في 30 مايو 2019 .

بينما قاد محمد صلاح تدريب الزمالك فى 3 مرات من قبل، حيث بدأ في 13 يناير من عام 2015 عقب رحيل باتشيكو، وفي 20 نوفمبر من عام 2016 قاد الزمالك كمدير فني مؤقت بعد رحيل مؤمن سليمان ، وفي 4 ابريل 2017 قيادة الزمالك فنيا بعد الاطاحة بمحمد حلمي.

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