شكرا لقرائتكم ميسي "أغنى" لاعب كرة قدم في العالم.. وصلاح خامساً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتمكن ليونيل ميسي من إتمام انتقال محتمل من برشلونة هذا الشهر بعد نزاع حول عقده مع النادي الكتالوني لكن اللاعب الأرجنتيني الكبير ظل لاعب كرة القدم الأغنى في العالم، فيما جاء المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

ووفقا لقائمة نشرتها مجلس فوربس، بلغ إجمالي أرباح ميسي هذا العام 126 مليون دولار ويشمل ذلك 92 مليون دولار من راتبه مع برشلونة و34 مليون دولار من الإعلانات، فيما احتل كريستيانو رونالدو، وهو اللاعب الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، المركز الثاني بأرباح 117 مليون دولار.

وجاء البرازيلي نيمار في المركز الثالث في قائمة فوربس بـ96 مليون دولار، واحتل زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي (21 عاماً) المركز الرابع بـ42 مليون دولار.

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وما زال الدوري الإنجليزي الممتاز المسابقة المحلية الأغنى في العالم لكن اثنين فقط من لاعبيه من غير حراس المرمى كانا ضمن قائمة العشرة الأوائل في الثروة وهما المصري محمد صلاح الفائز باللقب مع ليفربول في المركز الخامس بقيمة 37 مليون دولار، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد سادساً بـ36 مليوناً.

وجاء ديفيد دي خيا زميل بوجبا في يونايتد في المركز السابع بقيمة 27 مليون دولار، و احتل أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة المركز السابع وغاريث بيل لاعب ريال مدريد المركز الثامن. وحل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وهو اللاعب الوحيد من الدوري الألماني في القائمة، في المركز التاسع.

ودخل ميسي (33 عاماً) العام الأخير في عقده ولذلك يمكنه الرحيل مجانا في الصيف المقبل، وباستمراره مع برشلونة أصبح من حق ليونيل الحصول على مكافأة ولاء قيمتها 83 مليون دولار ولذلك فمن المرجح أن يستمر على قمة قوائم الثروة.