شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريراً عن ربيعة.. وتضاؤل فرص اللاعب فى المشاركة أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلّم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تقريراً عن حالة رامى ربيعة مدافع الفريق قبل مران اليوم من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على حالة اللاعب ونتيجة الأشعة التى أجراها خلال الساعات الماضية بعدما تعرض للإصابة فى مباراة الاتحاد السكندرى أول أمس الاثنين، فى الدورى العام والتى انتهت بالتعادل السلبى، وغادر ربيعة مباراة الاتحاد مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية وشارك أحمد فتحى بدلاً منه لكن الأخير نال إنذارين خلال 10 دقائق تقريباً ليتم طرده بعدها، ومن المقرر أن يبحث فايلر مع جهازه المعاون موقف ربيعة من مباريات الفريق المقبلة وأبرزها مواجهة المقاصة يوم السبت المقبل في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز وأن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركة رامي ربيعة في مباراة المقاصة وأن كان ذلك سيتحدد قبل مران اليوم.

من جانبه تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى عقب تعادل فريقه في مباراة الاتحاد السكندري بدون أهداف معلقاً : "واجهنا خصما قويا وخرجنا بنقطة من المباراة وهذه هي كرة القدم.. التعادل غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب ولدينا العديد من المباريات لحسم الدوري".

وأضاف فايلر: "لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شىء.. لدى العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس"، وعن مستوى النيجيري جونيور أجاي قال: "أجاي بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت"، وحول أداء حكم المباراة قال فايلر: "لا أريد التعليق على التحكيم وأداء حكم المباراة".

وكشف فايلر السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق، معلقاً "رامي ربيعة تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة، وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية".