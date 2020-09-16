شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن فوز لاعبى المشروع القومى للموهبة بلقب الجمهورية للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فوز لاعبين من المشاركين فى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى مرحلة الواعدين ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال، حيث فاز أحدهما بالمركز الأول والميدالية الذهبية، واللاعب الآخر بالمركز الثانى والميدالية الفضية.

وأقيمت البطولة بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضى، واستطاع اللاعبون المتنافسون بها تقديم أداء متميز فى مختلف مراحل المنافسة، إلى أن فاز لاعبين من أبناء محافظة بنى سويف بالمركزين الأول والثاني من المشاركين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.

وكرم الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال، تقديراً لتفوقهم، ودعماً لموهبتهم.

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ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متابعة تنفيذ كل مراحل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذى يتم خلاله انتقاء الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية وفق محددات علمية، والعمل على إعداد اللاعبين طبقاً لمجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيلهم لخوض البطولات الرياضية، وليكونوا نواه للاعبي المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بنتاج المشروع خلال الفترة الراهنة من خلال فوز اللاعبين بألقاب البطولات الرياضية التى يخوضونها ، لافتاً إلى تكثيف الجهود للكشف عن مزيد من المواهب وضمهم للمشروع الفترة المقبلة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي، والذى يضم ألعاب" التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة،الاسكواش،ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة"، وتقوم الوزارة بتوفير بيئة مناسبة لإعداد اللاعبين وفق رؤية علمية محددة تحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.