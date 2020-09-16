شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، عن تعافيه وأسرته من فيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "بفضل دعواتكم تعافينا أنا وعائلتى من فيروس كورونا اللعين، وأشكر الله على نعمة حب الناس التى التمستها من كم رسائل الدعم المليئة بالقلق فى هذه المحنة، وأشكر كل من تذكرنى بدعوة أو برسالة أو بمكالمة تليفونية، واعتذر عن عدم قدرتى الرد على هذا الكم الهائل اللهم دم علينا نعمة الصحة وحب الناس".

وكان مرتجى قد أعلن فى 30 أغسطس الماضى، إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية، وقام عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بعزل نفسه داخل منزله وبدأ تطبيق الإجراءات الطبية للتعافى من الفيروس، وقال المهندس خالد مرتجى، "الحمد لله على كل شىء.. تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.. راضٍ وكل الرضى بقضاء الله.. أسألكم الدعاء".