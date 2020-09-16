اخبار الرياضه

شد فى الخلفية يبعد محمد بيومى عن مواجهة الإسماعيلى وإنبى بالدورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شد فى الخلفية يبعد محمد بيومى عن مواجهة الإسماعيلى وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد بيومى لاعب الإسماعيلى لشد فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بمواجهة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش: "اللاعب يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير وبالتالى موقف لحاقه بمواجهة انبى صعبة للغاية"، ويحل الدراويش ضيفا على الفريق البترولى الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت لحساب الحولة الــ28 بالمسابقة المحلية.

وفى سياق مختلف عبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه من أداء اللاعبين رغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة أكثر من لاعب كانو خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

وواصل "اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى ، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة".

 

واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب".

 

Advertisements

واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

 

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 فى المركز العاشر بجدول الدورى.

تقدم الإسماعيلى فى الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير لكن ينجح المقاولون فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شد فى الخلفية يبعد محمد بيومى عن مواجهة الإسماعيلى وإنبى بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا