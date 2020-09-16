شكرا لقرائتكم خبر عن شد فى الخلفية يبعد محمد بيومى عن مواجهة الإسماعيلى وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد بيومى لاعب الإسماعيلى لشد فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بمواجهة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش: "اللاعب يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير وبالتالى موقف لحاقه بمواجهة انبى صعبة للغاية"، ويحل الدراويش ضيفا على الفريق البترولى الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت لحساب الحولة الــ28 بالمسابقة المحلية.

وفى سياق مختلف عبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه من أداء اللاعبين رغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة أكثر من لاعب كانو خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

وواصل "اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى ، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة".

واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب".

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واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 فى المركز العاشر بجدول الدورى.