شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصف أبناء الزمالك رحيل كارتيرون المفاجئ عن البيت الأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب العارمة انتابت محبى وعشاق نادى الزمالك فى ظل مفاجأة رحيل المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق بدون سابق إنذار، خاصة لدى أبناء ونجوم القلعة البيضاء السابقين الذين وصفوا رحيل كارتيرون بعدم الاحترام والخيانة للفريق، ويرصد الخليج 365 ماذا قال نجوم الزمالك عن رحيل كارتيرون فى التقرير التالى:

محمد صلاح

أعرب محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن عدم تفاجئه من قرار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "رحيل كارتيرون مش مفاجئ وبلغ النادى والفلوس هى اللى طاغية على المدربين"، وأردف: "ما حدث من كارتيرون عدم احترام وممكن النادى اللى هيروحله يعمل فيه كدة فى أى وقت".، واستطرد: "مفيش مدرب بيمشى فى نفس اليوم وكارتيرون أنهى اتفاقه مع ناد آخر منذ 4 أيام"، وأضاف: "الزمالك مش هيعانى بعد رحيل كارتيرون ، أمام الأبيض شهر قبل بطولة افريقيا وقادر يجهز الفريق للبطولة".

فيما عبر حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق عن صدمته فى رحيل المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، ووجه نجم القلعة البيضاء سابقاً رسالة إلى نجوم الفريق الكبار وقال الثعلب عبر حسابه الشخصى على تويتر" أكيد مفاجأة اللي حصل بس نادي الزمالك كبير وأي حد بيمشي منه أكيد هو الخسران، اللاعيبة الكبار عليهم دور في لم الفرقة بسرعة وبالتوفيق إن شاء الله للإدارة في اختيار مدير فني جديد".

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يرى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن رحيل الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق عن الزمالك خيانة، مشيرا إلى أن كارتيرون حقق بطولات مع الزمالك وكان يسير بشكل جيد جدا وداخل على أفريقيا ومع ذلك رحل، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "كارتيرون رحل في وقت صعب جدا على الزمالك ووضع الإدارة تحت ضغط كبير، متابعا: "الزمالك مليان بالنجوم ولكن فكرة الإدارة الفنية وأى مدرب أجنبي جديد يأتي يحتاج وقت طويل للتأقلم مع اللاعبين ومعرفة إمكانياتهم".

أوضح: "رحيل كاريرون سيكون صعبا على الزمالك في أفريقيا، خصوصا أنه كان عنده استقرار فني، مضيفا: "اللاعبون الموجودون أسماء كبيرة وتقدر تتحكم في الموضوع ولكن التوقيت اللي مشى فيه صعب"، واختتم: "الزمالك زي ما عمل اسم كارتيرون يقدر يعمل غيره ومع أي مدرب آخر".