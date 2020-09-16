الامارات | حامل اللقب ينسحب بعد تخلفه بفارق كبير في طواف فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن حامل اللقب ينسحب بعد تخلفه بفارق كبير في طواف فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الدراج الكولومبي إيغان برنال، الفائز باللقب عام 2019، الانسحاب من طواف فرنسا بحسب ما أعلن فريقه "إنيوس" اليوم، وذلك بعد أن تخلف كثيرا عن دراجي الطليعة وتذمره من مشاكل في ظهره. وتبخرت آمال ابن الـ23 عاما في الاحتفاظ باللقب منذ الأحد، في أولى المراحل الجبلية لنسخة هذا العام، بعد تخلفه بفارق أكثر من ثماني دقائق عن دراجي الطليعة.

وقال برنال بحسب البيان الذي نشره فريقه "من الواضح أنها ليست الطريقة التي أردت أن أنهي بها طواف فرنسا، لكني أوافق على أنه القرار الصحيح بالنسبة لي في ظل هذه الظروف". ويتصدر السلوفيني بريموز روغليتش الترتيب العام بفارق 40 ثانية عن مواطنه تادي بوغاتشار قبل المرحلة السابعة عشرة المقررة الاربعاء بين غرونوبل وميريبيل كول دو لا لوز على مسافة 170 كلم، وسيجتاز فيها الدراجون أعلى قمة خلال السباق على ارتفاع 2304 امتار.

وأشار مدير فريق "إنيوس" دايف برايلسفورد الى "أننا اتخذنا هذا القرار مع مراعاة مصالح إيغان. إيغان بطل حقيقي يحب التسابق، لكنه أيضا دراج شاب أمامه العديد من السباقات، وفي هذه المرحلة، بشكل عام، نشعر أنه من الحكمة بالنسبة له التوقف عن التسابق"، في إشارة الى الأوجاع التي يعاني منها الدراج الكولومبي في ظهره. ويقبع برنال في المركز السادس عشر في الترتيب العام بفارق 19 دقيقة و4 ثوان عن الصدارة.

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