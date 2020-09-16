الامارات | مدرب منتخب سورية يكشف مصير السومة مع الأهلي السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب سورية يكشف مصير السومة مع الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب السوري لكرة القدم، التونسي نبيل معلول، صعوبة رحيل النجم الدولي عمر السومة عن أهلي جدة السعودي. وقال معلول في فيديو بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السومة لن يرحل عن الأهلي، لأن ناديه من الصعب جداً أن يجد مهاجماً يقدم له بالصورة ذاتها ما قدمه السومة، ليس لناديه فحسب بل حتى للكرة السعودية".
وأضاف:"بغض النظر عن اللاعب الذي يمكن له أن يخلف السومة، وحتى لو أتى بسواريز لن يقدم شيئا، لأن البصمة كبيرة التي وضعها السومة في الأهلي". وتابع: "السومة يتنفس الأهلي، والعكس صحيح الأهلي يتنفس السومة، يعني أنه من الصعب التعويض بلاعب يتمتع بكاريزما السومة وانضباطه".
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