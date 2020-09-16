شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يعلن شفائه من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، شفاءه هو وعائلته من فيروس كورونا، والذي كان قد أعلن إصابته به في 30 أغسطس الماضي.

وقال «مرتجي»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بفضل دعواتكم تعافينا أنا وعائلتي من مرض كورونا اللعين، وأشكر الله على نعمة حب الناس التي التمستها من كم رسائل الدعم المليئة بالقلق في هذه المحنة، وأشكر كل مَن تذكرني بدعوة أو برسالة أو بمكالمة تليفونية، وأعتذر عن عدم قدرتي على الرد على هذا الكم الهائل، اللهم أدِم علينا نعمة الصحة وحب الناس».