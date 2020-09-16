شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي لإطلاعهم على خطة مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد حصول الفريق على راحة أمس الثلاثاء، بعد مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقررة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ويعقد رينيه فايلر المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الاتحاد بجانب إطلاعهم على خطة مواجهة المقاصة.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، ليتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز لحسم التتويج بلقب البطولة رسمياً، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.