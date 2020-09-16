شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تدعم المصري البورسعيدي بـ 2 مليون و750 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم النادي المصري البورسعيدي بمبلغ 2 مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيهًا، وذلك للصرف على الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدى الغير والمساهمة في دعم الاستقرار المالي والإدارى بالنادي المصري البورسعيدي ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادي.

ومن جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأندية الرياضية ومراكز الشباب التي تقوم الوزارة بدعمها في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن بعض الأندية والهيئات مازالت تعاني من تبعات فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بالمديونيات الخاصة بمعسكراتها وملاعبها وأنشطتها الرياضية.