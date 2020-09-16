شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، مساء أمس الثلاثاء، مرانه الأساسي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش، في المواجهة التي تجمع الفريقين في السادسة مساء بعد غدٍ الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حرص على ماهر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه، مطالبًا إياهم بغلق صفحة مباراة حرس الحدود، التي فاز بها المصري بنتيجة 2-1، والتركيز في المباراة المقبلة، أملًا في حصد نقاطها الثلاث، والتي ستبتعد بالفريق كثيرًا عن دائرة الخطر وتمنح الفرصة للاعبين لخوض المباريات التالية دون ضغوط، وهو الأمر الذي سيسهم في ظهور اللاعبين بمستواهم المعروف عنهم.

جاء المران خفيفاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الحرس كاملة، حيث حرص على ماهر على أدائهم لمران خفيف قبل التوجه للنادي الصحي الملحق بمقر إقامة الفريق للحصول على جلسات الاستشفاء والتأهيل، فيما جاء المران لبقية اللاعبين قوياً للغاية، حيث اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية، بينما أدى حراس المرمى مرانًا شاقًا، تحت إشراف مدربهم مصطفى فتحي.