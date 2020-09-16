شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني البرازيلى هيرون ريكاردو، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات، اليوم الأربعاء، وذلك عقب التعادل، مساء أمس، مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم، تحضيرا لمواجهة إنبى المحدد لها يوم الاثنين المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري الممتاز.
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