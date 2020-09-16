شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يرفض ضغوط نادي مصر للتراجع عن استقالته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق نادي مصر، إصراره على الاستقالة التي تقدم بها من منصبه في النادي، مشددًا على أنها نهائية ولا رجعة فيها.
ويرفض خالد جلال محاولات مسؤولي نادي مصر للتراجع عن الاستقالة والعودة لقيادة الفريق فنيًا.
وتقدم خالد جلال باستقالته من تدريب نادي مصر لسوء النتائج خلال ولايته.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال يرفض ضغوط نادي مصر للتراجع عن استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.