شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يرفض ضغوط نادي مصر للتراجع عن استقالته ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق نادي مصر، إصراره على الاستقالة التي تقدم بها من منصبه في النادي، مشددًا على أنها نهائية ولا رجعة فيها.

ويرفض خالد جلال محاولات مسؤولي نادي مصر للتراجع عن الاستقالة والعودة لقيادة الفريق فنيًا.

وتقدم خالد جلال باستقالته من تدريب نادي مصر لسوء النتائج خلال ولايته.