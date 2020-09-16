شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: التعادل مع المقاولون مُرضي.. والإسماعيلي «بيتي»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي، عن سعادته بالعودة مرة أخرى، إلى قلعة الدراويش في ولاية ثالثة.

وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

وقال ريكاردو، في تصريحات إذاعية: «الإسماعيلي بيتي وأنا سعيد أنني عدت، له من جديد».

وعن التعادل مع المقاولون، أوضح: «خُضت مرانين فقط مع الفريق والمباراة كانت جيدة اليوم وليست سيئة، النتيجة مقبولة، وأمامي 6 أيام من أجل التعرف على منافس الجولة المقبلة فريق إنبي».