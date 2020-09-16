شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس الرابطة الإنجليزية.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأربعاء، مبارتان ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يستضيف الجونة نظيره سموحة، على ملعب خالد بشارة، في المباراة التي تنطلق السادسة مساء اليوم، وتنقل المباراة على الهواء عبر قناة On Time Sport HD 2.

وفي الثامنة والنصف مساءا، يحل بيراميدز ضيفا على فريق وادي دجلة، على ملعب بتروسبورت، وتنقل المباراة على الهواء عبر قناة On Time Sport HD.

كأس الرابطة الإنجليزية:

وست بروميتش ضد هاروجيت تاون: السابعة مساءا.

إبسويتش تاون ضد فولهام: الثامنة مساءا.

بريستول سيتي ضد نورثامبتون تاون: التاسعة إلا الربع مساءا.

ليدز يونايتد ضد هال سيتي: التاسعة إلا الربع مساءا.

ساوثهامبتون ضد برينتفورد التاسعة إلا الربع مساءا.

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إيفرتون ضد سالفورد سيتي، التاسعة والربع مساءا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ضد ميتز: السابعة مساءا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.