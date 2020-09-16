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صحيفة بريطانية تتغزل في محمد صلاح وتختاره الأفضل في الجولة الأولى من البريميرليج

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، قائمة أفضل 10 لاعبين في الجولة الاولى من الممتاز، باختيار صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وجاء ذلك بعد نجاح «مو» في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى ليدز يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية مقابل ثلاثة في انطلاقة رحلته للدفاع عن لقبه.

وقالت الصحيفة البريطانية عن صلاح: «صعود ليفربول إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية تحت قيادة يورجن كلوب كان بشكل كبير مدفوع بأهداف محمد صلاح، الذي بدأ الموسم الجديد بقوة».

وأضافت: «صلاح استغرق 4 دقائق فقط لتسجيل أول أهدافه في الموسم، بعد الحصول على ركلة جزاء عقب تصدي روبين كوخ بيده لتسديدة المصري، قبل أن يضيف الأخير هدفه الثاني بتسديدة لا يمكن إيقافها من داخل منقطة الجزاء ليكمل بعدها الثلاثية من ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة رودريجو مورينو لفابينيو».

واختتمت: «كثيرون يطالبون ليفربول بتعزيز فريقهم في سوق الانتقالات ولكن قليل جدًا من اللاعبين الذين بإمكانهم الاقتراب من منافسة أو حتى لعب دور التلاميذ للملك المصري في هذه اللحظة».

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