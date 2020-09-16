الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة نظيره مصر المقاصة، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز.
وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس، بعد مواجهة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء الاثنين، وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.
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