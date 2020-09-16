شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر غقامتها اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت الاختيارات على النحو التالي:
الجونة ضد سموحة: طارق مجدي ويعاونه أيمن العقاد ومحمود حسين، وعباس حسن حكما رابعا، وحكم فيديو حسام عزب، ويساعده محمد يوسف.
وادي دجلة ضد بيراميدز: أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي وأحمد عطية، وأمير سيد حكما رابعا، وحكم فيديو صبحي العمراوي، ويساعده محمود أبوالرجال.
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