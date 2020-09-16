شكرا لقرائتكم 3 أندية في الدوري الممتاز يرفعون شعار "مدرب يا ولاد الحلاال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رغم أن مسابقة الدوري الممتاز قاربت على الوصول لخط النهاية لاتزال هناك عدة أندية ترفع شعار البحث عن مدرب سواء لإستكمال الموسم الحالي أو حتى الظهور معها في الموسم الجديد بعد دوامة من التغييرات الفنية طوال المسابقة ونستعرضهم في السطور التالية..





*بيراميدز



تفضل إدارة نادى بيراميدز الاستعانة بمدير فنى وطنى ليتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، الذى أصبح على حافة هاوية الرحيل عن قيادة الفريق السماوى، خاصة بعدما تعرض بيراميدز للخسارة أمام الزمالك ثم من الجونة ثم المصرى البورسعيدى، ليبتعد عن صراع المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى، والذى كان سيضمن للفريق السماوى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.

وترغب إدارة الفريق السماوى فى التعاقد مع مدير فنى وطنى، ويعد إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة الحالى، على رأس قائمة المطلوبين لتدريب بيراميدز فى المرحلة المقبلة، وفى حالة تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال سيكون الخيار الثانى مدير فنى أجنى، حيث فتحت الإدارة حاليًا خط مفاوضات مع أكثر من مدرب لضمان وجود البديل الكفء حال اتخاذ قرار رحيل تشاتشيتش بشكل رسمى.

*مصر المقاصة



يبدو وأن فترة إيهاب جلال الثانية على رأس الجهاز الفني لمصر للمقاصة قد تنتهي قريبا ، عقد جلال ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولن يتواجد في الموسم المقبل مع الفريق الفيومي إلا في حال بيع النادي لمستثمر وتعاقده مع لاعبين مميزين، لأن المدرب يرغب في التتويج ببطولة ، ومن المنتظر أن تجمع جلسة بين جلال ومحمد عبد السلام رئيس النادي في الأيام القليلة المقبلة لحسم هذا الملف.

وقاد جلال الذي بدأ الموسم الجاري مع المصري، المقاصة في 9 مباريات فاز في 6 وتعادل مرة وخسر مرتين، ليصل مع الفريق للمركز الثامن بـ 33 نقطة.

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*الجونة



فيما أعلن نادي الجونة رحيل بيدرو بارني المدير الفني البرتغالى عن تدريب الفريق، موجها الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق ، وأوضح الجونة، أن القرار جاء بعد الاتفاق المشترك بين النادي والمدرب على الاكتفاء بالفترة السابقة من التعاقد.

واختار مجلس إدارة الجونة المدرب رضا شحاتة لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي على أن يتم البحث عن مدرب جديد عقب الانتهاء من الموسم الحالي.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بعد لعب الفريق 26 جولة حتى الآن.

وفي ديسمير 2019، أعلن الجونة التعاقد مع بيدرو بارني، ليتولى القيادة الفنية للفريق، بدءً من يوم 1 يناير ، بعد إقالة الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

*طنطا



كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عن قراره بالرحيل عن قيادة الفريق للمرة الثانية رغم عودته الأسبوع الماضي ، وكان المزين قد عاد لقيادة طنطا بعد رحيل أحمد سامي المنتقل لقيادة سموحة.

وخسر طنطا أمام أسوان بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 27 ليواصل طنطا تذيله للترتيب ويصبح أقرب الفرق المرشحة للهبوط للقسم الثانى.