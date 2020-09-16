شكرا لقرائتكم شوبير يكشف عن رحيل كارتيرون: هيندم لأن الزمالك أعاد بريقه بعد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الاسبق كواليس رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن نادى الزمالك ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"قصة كارتيرون مع الزمالك بدأت من 48 ساعة وليس من الأمس ، كانت هناك جلسة لتمديد عقود بعض اللاعبين ، وكارتيرون كان يرغب فى تمديد عقود بعضهم والبعض الأخر يرفضه تماماً وكانت هناك أزمة بسبب بعض مستحقاته المالية فشعر المدرب الفرنسى بالضيق والزهق وطلب مقابلة رئيس النادى لإبلاغه بقرار الرحيل".

وتابع شوبير:" كارتيرون أخبر أحد مساعديه فى جهاز الزمالك بالأمر واستفسر منه حول ارتباطه بعقد مع الزمالك أم لا ، وحينما جاء موعد الجلسة أخبر رئيس الزمالك بقراره ورفض كل محاولات البقاء ، رغم أن الزمالك أعاد بريقه ، فلقد كان عائد من الرجاء المغربى ومن قبله الاهلى بدون هذا البريق ولكن مع القلعة البيضاء نجح فى إستعادة بريقه بعالم التدريب لذا نراهن دائماً على الاهلى والزمالك فى صناعة أى مدرب وليس العكس ، وفى هذه الازمة الخاسر هو كارتيرون وليس الزمالك وبلاش جنازة لأن بكره سوف يندم المدرب الفرنسى على هذا القرار أشد الندم ، هياخد فلوس بس ضيع مجد من إيديه ، الزمالك عنده فرقة كويسة وهذا هو الأهم ، 90 % من قوة أى فريق اللاعبين وليس المدرب".

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وأكمل شوبير:" يرحل من يرحل حتى فايلر إذا أراد الرحيل فليتفضل وإذا جاء شهر أكتوبر وقال للأهلى سلام عليكو، ليس هناك نادى كبير يقف على مدرب ، أعلم صعوبة موقف الزمالك لان القرار صادم وفى توقيت صعب ولكن نتمنى التوفيق للجهاز المؤقت بقيادة طارق يحيى "

وعن وجهة كارتيرون المقبلة قال شوبير:"المؤكد أنه لن يتولى تدريب الوداد المغربى ولا بيراميدز ولا كايزرتشيفيز ، الحديث عن أى عروض أخرى يبدو مقبول ، كارتيرون يملك عرض مغرى للغاية سوف يكشفه عندما يرحل عن مصر وبمعرفتى بيه من وقت توليه تدريب الاهلى هو مدرب كتوم وليس له طلبات كثيرة ولكنه يرفع شعار الراحة النفسية أولا" .

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الإرتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم