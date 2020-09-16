شكرا لقرائتكم اليوم.. أزارو يعقد جلسة هامة مع مسئولى الأهلي لحسم ملف الرحيل أو البقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، جلسة هامة خلال الساعات القليلة المقبلة مع ميسئولو النادي من أجل بحث مساقبله مع النادي حيث تقرر عودة اللاعب للقاهرة اليوم تمهيداً للانتظام فى تدريبات الفريق لحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل أو انتقاله لأى نادٍ آخر، ويعود اللاعب المغربي للقاهرة بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودى الذى رحل له فى يناير الماضى لمدة أشهر، لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع النادى السعودى بعد عودة النشاط الرياضى عقب توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" أوربا وتوجه لمسقط رأسه فى المغرب طوال الفترة الماضية قبل أن يتفق مع الأهلى على الحضور للقاهرة اليوم للانتظام فى التدريبات وعقد جلسة هامة مع مسئولو النادي لبحث العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية وحسمها.

Advertisements

على صعيد أخر ، يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء ، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد حصول الفريق على راحة أمس الثلاثاء بعد مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري العام.

وتعادل النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.