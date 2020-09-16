شكرا لقرائتكم الأهلي يفضل التعاقد مع بدر بانون عن ضم الجزائري بلعمري لتدعيم الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفضّل مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي عن ضم الجزائري جمال بلعمري الذى فسخ عقده مع نادي الشباب السعودي ، وتشهد الأيام الحالية مفاوضات مُكثفة مع اللاعب المغربي تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة نظراً لحاجة الفريق لجهود اللاعب كما دخل المدافع الجزائري قائمة الترشيحات لتدعيم دفاع الأحمر عن طريق بعض وكلاء اللاعبين بعد فسخ عقده مع ناديه السعودي ، ورغم أن الثنائي في مرمى ترشيحات الاهلي إلا أن إدارة القلعة الحمراء تُفضّل ضم المدافع المغربي بشكل كبير لقناعة الجميع في القلعة الحمراء بقدراته الفنية لذا فهو الأقرب حتى الأن.

على الصعيد ذاته ، قال موقع " le360 " سبورت المغربي إن بدر بنانو وقع للأهلي بعقد يجمع اللاعب بالقلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات، سيحصل بموجبه الرجاء على مليوني دولار فيما يحصل اللاعب على ما يقارب ثلاثة ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد.

Advertisements

أضاف الموقع الرجاء اشترط الحصول على 10 % من انتقال بانون سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي لأي فريق، خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما بعد انتقال للأهلى.

وكانت صحيفة "هسبورت" المغربية، قد أشارت إلى أن الأهلى والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند اكتمالها إحدى أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربي والمصرى مقابل مبلغ مالى كبير، لم يتم الكشف عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسم الرجاء صفقة مروان الهدهودى، المنتظر أن يلتحق بالفريق "الأخضر" عقب نهاية الموسم الحالى من الدفاع الحسني الجديدى، جعلت الرجاء يوافق على السماح برحيل أحد الأعمدة الرئيسية.