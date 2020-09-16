شكرا لقرائتكم محمد بيومى عن مواجهة الإسماعيلى ضد إنبى بالدوري بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرض محمد بيومى لاعب الإسماعيلى لشد فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بمواجهة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ، وقال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش : "اللاعب يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير وبالتالى موقف لحاقه بمواجهة انبى صعبة للغاية” ، ويحل الدراويش ضيفا على الفريق البترولى الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت لحساب الحولة الــ28 بالمسابقة المحلية.
فى سياق مختلف ، عبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه من أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء :”روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة أكثر من لاعب كانو خارج الحسابات فى الفترة الماضية”.
وواصل :”اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى ، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة”.
واستكمل مدرب الإسماعيلى :”معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام ، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب”.IFrame
وأختتم ريكاردو حديثه قائلا :”لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد”.
وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلي و المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 في المركز الثالث للدوري ، كما يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .
تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير و لكن ينجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي.
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