شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تدعم النادي المصري بـ 2 مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعم النادي المصري البورسعيدي بمبلغ " 2 مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيها " وذلك للصرف علي الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدي الغير والمساهمة فى دعم الاستقرار المالى والإدارى بالنادى المصرى البورسعيدي ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.

ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأندية الرياضية ومراكز الشباب التي تقوم الوزارة بدعمها في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا أن بعض الأندية والهيئات مازالت تعاني من تبعات فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالمديونيات الخاصة بمعسكراتها وملاعبها وأنشطتها الرياضية .

Advertisements

من ناحية أخرى ، قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تمديد عقد على ماهر بعد سلسلة النتائج الجيدة التى قدمها الفريق مع المدير الفنى منذ توليه المسئولية والعودة لطريق الإنتصارات من جديد وتحقيق فوزين متتاليين على بيراميدز وحرس الحدود وهو ما دفع الفريق للمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة .

كان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعاقد مع على ماهر خلفا لطارق العشرى حتى نهاية الموسم الحالى مع وضع بند فى التعاقد يتيح تمديد التعاقد حال الإتفاق بين الطرفين وهو ما تحقق بعد حدوث كيميا كبيرة بين المدير الفنى والإدارة واللاعبين .