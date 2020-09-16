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شكرا لقرائتكم شيكابالا يهنئ نادر حمدى بعيد ميلاده بهذه الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك على تهنئة الموزع الموسيقى نادر حمدى بعيد ميلاده ، حيث أنه مواليد 17 سبتمبر من عام 1979 ، و نشر نجم الزمالك صورة تجمعه مع نادر حمدى ، عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، و يظهر فيها زوجة الفهد الأباتشى ، وهو يحمل ابنه الصغير، بالإضافة إلى الفنان كريم فهمى ، وعدد من الأصدقاء ، و علق عليها الفهد الأسمر : كل سنة وانت طيب يا نادر " happy birthday nader ".
ونالت الصورة إعجاب متابعى الفهد الأسمر شيكابالا خاصة وأنه لا يعتاد على ظهور ابنه في السوشيال ميديا كثيراً .
ويغيب شيكابالا عن الزمالك 3 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها و تم تشخيصها بجزع في الرباط الداخلى للركبة التي تعرض لها نهاية مباراة بيراميدز بالجولة الـ 24 بالدورى الممتاز .
ويمتلك فريق الزمالك رصيد من النقاط وصل إلى 55 نقطة في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.
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