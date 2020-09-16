شكرا لقرائتكم أحمد شوبير ينتقد اصدار الأهلى بيانا ضد التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، إصدار مجلس إدارة القلعة الحمراء بياناَ ضد الحكام عقب مباراة الاتحاد السكندرى ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" أنا ضد إصدار الاهلى لبيان ينتقد فيه التحكيم عقب مباراة الاتحاد السكندرى ، مالوش لزوم الصراحة ، أخطاء عادية بتحصل فى أى مباراة ، و الدوري اقترب من الحسم ".

وعن مباراة المقاصة قال شوبير :"مباراة صعبة جدا للأهلى ، خاصة أن الاصابات والإيقافات ضربت خط دفاع الفريق الاحمر ولايجد لاعباً للمشاركة فى اللقاء ، وأداء المقاصة اختلف كثيراً عن الدور الاول لذا أتوقع أن يتأجل احتفال الاهلى بالدوري لجولة أخرى وجمهور الاهلى ميزعلش بقى".

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وتابع شوبير:" عماد النحاس وإيهاب جلال أفضل مدربان فى مصر حالياً يستحقان عن جدارة ويأتى من خلفهم أحمد كشرى مدرب أسوان، مواهب ساطعة فى عالم التدريب تعمل بأقل الإمكانيات وتحقق نتائج رائعة ، وأتوقع رحيل رضا عبد العال عن تدريب طنطا لأن رحيل أيمن المزين من البداية كان قرار خاطىء".

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء ، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد حصول الفريق على راحة أمس الثلاثاء بعد مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري العام، وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.